Warszawa z ogromnym kredytem na rozwój metra. Nowe stacje II linii za 1,5 miliarda złotych

Część środków zabezpieczy finansowanie dalszej rozbudowy podziemnej kolejki o 9 kilometrów na zachód - od Ronda Daszyńskiego do nowej stacji techniczno postojowej Karolin. Reszta kwoty ma pokryć rozbudowę M2 o 7 kilometrów na północny-wschód - od stacji Dworzec Wileński do stacji Bródno. Na Bródnie wszystkie stacje metra będą gotowe w 2021 roku, z kolei do ostatnich bemowskich stacji pasażerowie zostaną wpuszczeni dopiero na przełomie lat 2022-23.

Warszawa jest miastem, które rozwija się niezwykle dynamicznie. Choć utrzymanie tego trendu nie jest łatwe, ze względu na stale rosnące obciążenia. Mimo to jesteśmy zdeterminowani by inwestować w jakość miejskiej infrastruktury – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.