Warszawa zamieni się w Kraj Kwitnącej Wiśni. W stolicy odbędzie się Weekend Japoński. Największe takie wydarzenie w Polsce

Weekend Japoński w Warszawie 2024

Weekend Japoński powraca do Warszawy, w największej jak do tej pory lokalizacji. W dniach 16-17 marca 2024 w centrum EXPO XXI dzięki wystawcom z całej Polski oraz gościom z Japonii będzie można przenieść się prosto do Kraju Kwitnącej Wiśni. Będzie można podziwiać zakładanie tradycyjnej samurajskiej zbroi, wziąć udział w pokazach gotowania na żywo, spotkać autorów niesamowitych książek o Japonii oraz posłuchać japońskiej muzyki.

Podobne wydarzenie odbyło się w październiku ubiegłego roku w Krakowie. Wówczas do Tauron Areny przybyli fani japońskiej kultury z całej Polski. W galerii zdjęć możecie zobaczyć, jak wyglądało to wydarzenie: