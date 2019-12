Warszawa zapłaci 1,2 miliarda janosikowego. "Stolicę czeka gwałtowne zaciskanie pasa"

- Janosikowe przyrasta, mimo że dochody z tytułu PIT spadają. Poza tym, mimo zaleceń Trybunału Konstytucyjnego, nie ma zmiany metody naliczania tego podatku, o co zabiegaliśmy - mówi nam Kamil Dąbrowa, rzecznik stołecznego ratusza.

W tym roku janosikowe Warszawy jest największe w historii. Stolica płaci zdecydowanie najwięcej ze wszystkich miast (dla porównania drugi w zestawieniu Kraków "tylko" 116 mln zł). W sumie bogate samorządy oddadzą aż 2,9 mld zł na rzecz biedniejszych. Oznacza to, że ponad 40 proc. całego podatku płaci jedno miasto - Warszawa.

Jakie zarzuty są wobec tego podatku? Stowarzyszenie STOP Janosikowe w swoim raporcie tłumaczy, że zastrzeżenia budzi sposób wyliczania daniny. Pod uwagę brane są bowiem dochody miasta sprzed dwóch lat, co nie odzwierciedla aktualnej sytuacji finansowej.

Jeszcze gorzej sytuacja wyglądała w przypadku województwa. Mazowsze, w latach kryzysowych (2010), płaciło janosikowe wynoszące aż 63 proc. dochodów województwa. Dopiero po interwencji Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z 2014 roku) daninę zmniejszono. W uzasadnieniu możemy przeczytać: "taka sytuacja może (...) doprowadzić do likwidacji instytucji dochodów własnych w zasobach województwa, co jest sprzeczne w sposób oczywisty z art. 167 ust. 2 konstytucji".

Stowarzyszenie przygotowało również wyliczenia janosikowego uwzględniając realną liczbę mieszkańców Warszawy. W takim przypadku w zeszłym roku podatek zapłacony przez stolicę byłby niższy aż od 579 mln zł. Z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu wynika również, że większość Polaków (69 proc.) wie co to janosikowe, a 60 proc. nie zgadza się, że bogatsze gminy powinny dzielić się z biedniejszymi.

Poza tym Janosikowe nie uwzględnia realnej liczby mieszkańców. - W Warszawie zameldowanych jest 1,7 mln mieszkańców, a według naszych badań realna liczba to ponad 2 mln - mówi Kamil Dąbrowa.

- Cały czas prowadzimy batalię z janosikowym. Niestety spotykamy się w tym przypadku ze ścianą - wyjaśnia Dąbrowa.

Co zrobić z janosikowym?

Stowarzyszenie proponuje zmiany w prawie dotyczące janosikowego.

progi ostrożnościowe - w przypadku, gdy janosikowe mogłoby doprowadzić do zapaści finansowej miasta

obowiązek przekazania środków z janosikowego na inwestycje - tak, aby nie "przejadać" środków

uwzględnienie realnej liczby mieszkańców oraz siły nabywczej pieniądza w regionie

specjalne regulacje dotyczące Warszawy, jako miasta stołecznego - stowarzyszenie proponuje wprowadzenie oddzielnego systemu kalkulacji janosikowego dla stolicy.

- Podstawową wadą obecnych regulacji dotyczących janosikowego jest to, że do dzisiaj nie wykonano orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z 2013 i 2014 r. Powoduje to narastanie patologii, jakie towarzyszą funkcjonowaniu tego systemu. (...) Sprawiedliwe wsparcie jednych przez drugi wymaga bowiem ustalenia, kto jest w rzeczywistej potrzebie, a kto może się podzielić dochodami - tłumaczy prof. Marcin Wiącek z Uniwersytetu Warszawskiego, wyjaśniając, że są samorządy, które po zapłaceniu janosikowego popadają w gorszą sytuację finansową, niż te, które środki otrzymują.