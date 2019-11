Warszawa zaśpiewa Last Christmas. Każdy może włączyć się do akcji. Wyjątkowe wydarzenie przy okazji świątecznej iluminacji

Nie ma Świąt Bożego Narodzenia bez słynnego utworu Last Christmas. Przebój grupy Wham! wpisał się na dobre w historię świątecznych przebojów. Już 7 grudnia będziecie mieli okazję na wspólne śpiewanie tego hitu. Więcej w artykule poniżej.

Warszawa zaśpiewa Last Christmas Jest jedna piosenka, którą wszyscy usłyszymy – chcąc nie chcąc – niezliczoną ilość razy w ciągu najbliższych tygodni. Chodzi oczywiście o utwór Last Christmas zespołu Wham!. Nie tak łatwo znaleźć osobę, która nie znałaby chociaż refrenu. Już 7 grudnia będziecie mieli niezwykłą okazję, aby wspólnie z innymi mieszkańcami Warszawy zaśpiewać ten świąteczny przebój. Data nie jest przypadkowa. Tego dnia odpalona zostanie także świąteczna iluminacja. - Moment odpalenia świątecznych światełek w Warszawie to idealny czas na to, by zamanifestować swoją miłość do najbardziej świątecznej piosenki popkultury. Tym bardziej, że obchodzi ona w tym roku swoje 35. urodziny - informują organizatorzy. Spotkanie wszystkich chętnych odbędzie się w sobotę, 7 grudnia o godz. 17. Miejscem zbiórki będzie Krakowskie Przedmieście, a dokładnie teren przed hotelem Bristol. Możecie zabrać swoich kolegów, znajomych, przyjaciół oraz rodzinę i razem stworzyć taką wersję Last Christmas, jakiej świat jeszcze nie słyszał.

Last Christmas - tekst piosenki Piosenka Last Christmas wydana została w 1984 roku i niemal od razu stała się hitem. Teraz przebój zespołu Wham! jest świątecznym klasykiem, bez którego miliony słuchaczy nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia. Na Youtube ten utwór ma ponad 450 milionów wyświetleń!

Poniżej znajdziecie tekst piosenki, jeśli chcielibyście go przećwiczyć, zanim wybierzecie się na grupowe śpiewanie. Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year, to save me from tears

I'll give it to someone special

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year, to save me from tears

I'll give it to someone special Once bitten and twice shy

I keep my distance

But you still catch my eye

Tell me, baby

Do you recognize me?

Well, it's been a year

It doesn't surprise me

(Merry Christmas!) I wrapped it up and sent it

With a note saying, "I love you, " I meant it

Now, I know what a fool I've been

But if you kissed me now

I know you'd fool me again Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year, to save me from tears

I'll give it to someone special

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year, to save me from tears

I'll give it to someone special A crowded room, friends with tired eyes

I'm hiding from you, and your soul of ice

My god, I thought you were someone to rely on

Me? I guess I was a shoulder to cry on A face on a lover with a fire in his heart

A man under cover but you tore me apart

Now, I've found a real love you'll never fool me again Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year, to save me from tears

I'll give it to someone special

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year, to save me from tears

I'll give it to someone special A face on a lover with a fire in his heart

A man under cover but you tore him apart

Maybe next year I'll give it to someone

I'll give it to someone special Zobacz też: Jarmark bożonarodzeniowy na Starym Mieście już stoi. Tutaj poczujecie świąteczny klimat, kupicie prezenty oraz wypijecie grzane wino