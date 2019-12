Warszawiacy kochają stolicę. 95% osób docenia bezpieczeństwo, porządek, czystość i zieleń w mieście

Barometr Warszawski od 2004 r. służy do monitorowania opinii mieszkańców o najważniejszych obszarach życia w stolicy. Wyniki pokazują, jak warszawiacy postrzegają pracę samorządu oraz czy są zadowoleni z oferowanych usług.

Co mieszkańcy sądzą o Warszawie?

95% mieszkańców pozytywnie ocenia Warszawę - tak wynika z ostatniego badania Barometru Warszawskiego, gdzie warszawiacy udzielali odpowiedzi w listopadzie 2019 r. – Jestem dumny, że mogę działać dla mieszkańców, którzy przyznają, że chcą żyć i osiągać swoje cele w Warszawie. To sygnał, że miasto spełnia ich oczekiwania – skomentował Rafał Trzaskowski. Jak się okazuje, coraz więcej mieszkańców sądzi, że prezydent m.st. Warszawy sprawnie zarządza miastem (przyznaje to 75% respondentów) i pozytywnie ocenia też jego działania (76% - to najwyższy poziom w historii Barometru Warszawskiego, jaki otrzymał włodarz stolicy). Mieszkańcy czują też, że władze miasta realizują ich potrzeby (76%) oraz dotrzymują przyjętych przez siebie zobowiązań (wzrost z 71% w lipcu 2019 r. do 76% obecnie).