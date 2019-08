Warszawiacy lubią swoje miasto. Cenią je za komfort i jakość życia. Znamy wyniki Barometru Warszawskiego

Mieszkańcy chętnie i coraz częściej korzystają z komunikacji miejskiej (93 % ocenia ten obszar pozytywnie). Autobusy, pociągi, metro i tramwaje przewożą ponad miliard pasażerów rocznie. Cenią sobie m.in. zasięg, częstotliwość kursowania, czas jazdy, dogodne rozmieszczenie przystanków, jak również nowy tabor dostosowany do osób o ograniczonej mobilności. 91 % badanych uważa, że Warszawa jest miastem przyjaznym dla rowerzystów. Pozytywną ocenę stanu dróg w mieście wystawiło z kolei 83 % respondentów.

Co ważne - warszawiacy czują się w swoim mieście bezpiecznie (92 % wskazało taką odpowiedź). Taki sam procent mieszkańców stolicy nie czuje zagrożenia spacerując w swojej okolicy nawet po zmroku

Pozytywnie o polityce

Respondenci dobrze oceniają też pierwsze miesiące działania Rafała Trzaskowskiego na stanowisku prezydenta stolicy. Aż 69 % z nich uważa, że jest „dobrym gospodarzem” i sprawnie zarządza stolicą. 78 % jest zdania, że władze miasta realizują potrzeby mieszkańców, 77, że uwzględniają opinie i pomysły warszawiaków, a 71, że dotrzymują przyjętych przez siebie zobowiązań.

Co ciekawe, mimo trudnej sytuacji związanej z reformą edukacji warszawiacy uważają, że stołeczna edukacja szkolna i przedszkolna jest dobra (85%). Wysoko oceniają też jakość obsługi w urzędach (86% pozytywnych ocen). Pogorszyły się za to wyniki jakości funkcjonowania publicznej służby zdrowia. 58% na 55% pozytywnych ocen w stosunku do ostatniego wyniku Barometru Warszawskiego.