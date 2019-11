Warszawiacy wybrali: Po stołecznych torach będą jeździły "uśmiechnięte tramwaje"

Na stołeczne tory ma wkrótce wyjechać 213 nowych tramwajów. Nowoczesne, klimatyzowane i niskopodłogowe pojazdy dostarczy wybrana w przetargu firma Hyundai - taką decyzję podjął ZTM. Warszawiakom pozostawił decyzję o ich wyglądzie. Do wybory były trzy warianty.

Warszawiacy niemal jednogłośnie opowiedzieli się za wariantem "C". Na dalekowschodni typ tramwaju zagłosowało 70 proc. spośród 50 tys. osób biorących udział w ankiecie. Warianty „A” i „B” uzyskały odpowiednio 6947 i 8307 głosów.

- Pierwszy z nich jest drapieżny i podąża za nowymi trendami w projektowaniu samochodów i autobusów. Drugi koresponduje z innymi modelami tramwajów kursującymi już po stołecznych torach. Z kolei trzeci ma wiele krągłości, ale też śladem uśmiechu nawiązuje do dalekowschodnich motywów - podawał ZTM.

W stolicy przybędzie blisko 20 km nowych tras tramwajowych

Nowe tramwaje wyjadą na stołeczne tory w 2023 r. Jak zapowiada ratusz, zostaną skierowane m.in. na trasy prowadzące do Wilanowa, na Gocław, a także tunelem do Dworca Zachodniego. Tramwaje Warszawskie przygotowują się też do budowy nowej trasy biegnącej ul. Kasprzaka oraz między Nowodworami a Winnicą.