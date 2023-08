Warszawiacy zbierali banknoty z chodnika i trawnika. Interweniowała Straż Miejska. Pieniądze trafiły do sejfu Michał Mieszko Skorupka

Warszawska Straż Miejska zabezpieczyła pieniądze, które z trawnika i chodnika zbierali przypadkowi przechodnie. W trakcie interwencji służb, nie byli w stanie powiedzieć co się wydarzyło oraz do kogo należą banknoty. Do zdarzenia doszło na Gocławiu, nieopodal skrzyżowania ul. Abrahama i ul. Fieldorfa. Mundurowi nie podali informacji, o jaką kwotę chodzi. Właściciel gotówki może zgłosić się po zgubę do oddziału Straży Miejskiej.