Warszawiacy zostali w domu. Na ulicach patrole straży miejskiej i policji. "Musimy pozostać bezpieczni"

Nie możemy wybrać się do ZOO, ale możemy zobaczyć je przez Internet. Pracownicy codziennie pokazują co słychać u zwierząt

W związku z epidemią koronawirusa warszawskie ZOO zostało zamknięte dla odwiedzających. Na razie nie wiadomo na jak długo. Pracownicy znaleźli jednak sposób, aby pokazywać mieszkańcom to, co dzieje się w ogrodzie zoologicznym. Jesteście ciekawi co słychać u zwierząt? Śledźcie ich...