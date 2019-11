Warszawiak pędził ulicami Zakopanego. Zignorował policję, był pijany i pod wpływem narkotyków. Trafił do aresztu

Do zdarzenia doszło w piątek, 1 listopada 2019, w Zakopanem i okolicach. Kierowca z Warszawy nie zatrzymał się do policyjnej kontroli (próbowali go skontrolować policjanci w ramach akcji "Znicz" w Białym Dunajcu). Ale to nie wszystko. Jak się okazuje 35-latek nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów i w sumie popełnił dziesięć wykroczeń z kodeksu drogowego m.in. przekroczył prędkość, wyprzedzał na podwójnej ciągłej, w rejonie przejścia dla pieszych i jechał pod prąd. Ponadto kierował pod wpływem alkoholu oraz miał przy sobie narkotyki.

Kierowca Hondy nie zareagował na sygnały policji do zatrzymania, ani na strzały ostrzegawcze. W końcu mundurowi ustawili blokadę na trasie i podjęli pościg. - W okolicach Ustupu przed wjazdem do Zakopanego policjanci w poprzek drogi ustawili samochód, próbując zatrzymać szarżującego kierowcę. Ominął on jednak postawiony w poprzek samochód, lekko potrącając jednego z policjantów i kontynuował ucieczkę w kierunku Zakopanego. Policjanci oddali strzały ostrzegawcze oraz w kierunku kół pojazdu. Ostatecznie przed rondem na ulicy Chramcówki uciekająca honda znalazła się w potrzasku. Dwa radiowozy z naprzeciwka zablokowały całą szerokość ulicy. Kierowca manewrując miedzy innymi pojazdami doprowadził do kolizji, która wyrzuciła pojazd na pobocze, kończąc szaleńczą ucieczkę na płocie. W tym miejscu kierowca i pasażerka zostali zatrzymani przez policjantów - czytamy w notce policyjnej.