Warszawscy piłkarze i piłkarki z klubu AKS Zły uznani za najlepszych w Europie

Po raz pierwszy w historii nagroda Golden Awards EUFA trafiła do klubu w Polsce. Warszawiacy z Alternatywnego Klubu Sportowego Zły zostali wybrani najlepszą drużyną Europy. Działający na Pradze Północ AKS Zły powstał w 2015 roku i skupia 200 osób, które "nie czują się dobrze na stadionach innych drużyn". Klubowi przyświecają wartości demokracji, równości, otwartości, a swoją nazwę czerpie z powieści Leopolda Tyrmanda "Zły".

- KS ZŁY to więcej niż klub - to postawa. To odrzucenie dyskryminacji w piłce nożnej i wokół niej. To stanięcie po stronie poszanowania każdego niezależnie od tego, skąd przychodzi i w co wierzy. To istota tego klubu. Dlatego się z nim związałem- mówi Antonio Shehadee, trener męskiej drużyny AKS ZŁY.