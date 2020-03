Warszawscy ratownicy medyczni jak na słynnym zdjęciu z prof. Religą. "Tak teraz wygląda nasza codzienność"

Zdjęcie, które pokazuje wszystko

"Kierownik Zespołu Ratownictwa Medycznego, łapie trochę pierwszego, wiosennego słońca, po przewiezieniu pacjenta z podejrzeniem COVID-19. W tle jego odpoczywający asystent. Warszawa taki o, marzec 2020, zdjęcie dezynfekowane." - to opis do fotografii, która kilkanaście godzin temu została opublikowane na facebookowym profilu To nie z mojej karetki. Post błyskawicznie rozszedł się w internecie i zyskał setki komentarzy wsparcia od ludzi z całej Polski. - Pozdrawiam wszystkich z służby zdrowia - jesteście prawdziwymi bohaterami. Dziękujemy za Wasze poświęcenie i ciężką prace. Dziękujemy za to, że pomagając, nie mając nic, robicie wielkie rzeczy. Brawo Wy! Świetna robota! Bądźcie bezpieczni, świat Was potrzebuje - to tylko niektóre z komentarzy wspierających pracowników medycznych.