Warszawscy uczniowie poznają tajne plany Niemców z początku II WŚ. "Plan zagłady Warszawy" trafił do pierwszych szkół

UM Warszawa

"Plan zagłady Warszawy" to wyjątkowy album stworzony na podstawie oryginalnych dokumentów niemieckich z początku II Wojny Światowej. Wkrótce książka trafi do wszystkich warszawskich szkół ponadpodstawowych, by miejscowi uczniowie pogłębiali wiedzę z zakresu burzliwych losów kraju i jego stolicy. Szczegóły w artykule poniżej.