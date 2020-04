Warszawska klubokawiarnia rusza z internetowymi koncertami oraz spotkaniami autorskimi. Zysk trafi m.in. na cele charytatywne

#SharingIsCaring - rusza cykl internetowych koncertów charytatywnych

No Problem to klubokawiarnia mieszcząca się w samym centrum miasta. Szefostwo lokalu z ul. Brackiej 20 zaprezentowało właśnie serię streamingowych wydarzeń pod nazwą #Sharing Is Caring. W cyklu internetowych wydarzeń zobaczymy koncerty, sety DJ'skie, spotkania autorskie czy dyskusje. W trakcie transmisji uczestnicy będą mogli dobrowolnie przelać na konto klubokawiarni wybraną kwotę pieniędzy w ramach biletu.

Obecny system ma to do siebie, że nie wystarczy robić szczerze tego co się kocha, ale trzeba jeszcze przy tym zarabiać pieniądze. Od momentu kiedy nie możemy normalnie działać pojawiły się dla masy osób problemy natury finansowej. Niestety ale nie możemy liczyć na pomoc z góry dlatego naszym zdaniem trzeba działać lokalnie. Czyli łączyć siły i tworzyć przyjemne z pożytecznym - czytamy w zapowiedzi cyklu.

Zysk z donacji widzów zostanie podzielony na trzy części: