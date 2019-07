Warszawska kranówka nadaje się do picia? Teoretycznie tak, ale...

Warszawska kranówka nie jest bezpieczna?

Warszawski radny, Filip Frąckowiak podzielił się w mediach społecznościowych zdjęciem, na którym widać szklankę z mętną wodą. Wedle opisu to woda z kranu na Sadybie. Radny złożył więc interpelację z zapytaniem o skład tego, co wypływa z naszych kranów. Miasto jest jednak bezsilne, choć to teoretycznie ono odpowiada za to, co wpada do stołecznych zlewów i umywalek. – Na każdym etapie uzdatniania specjalne laboratorium codziennie kontroluje parametry wody, które muszą być zgodne z restrykcyjnymi normami krajowymi i europejskimi. Miesięcznie wykonywanych jest około 1500 analiz mikrobiologicznych i chemicznych pod kątem parametrów określonych przez Ministra Zdrowia. Uzdatniona przez MPWiK woda jest również kontrolowana przez nowoczesne urządzenia podczas tłoczenia do sieci miejskiej oraz na etapie dystrybucji – przekonywał w rozmowie z NaM ówczesny rzecznik prasowy MPWiK, Roman Bugaj.