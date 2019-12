Warszawska Masa Krytyczna 2019. W święta ostatni przejazd w tym roku. Na rowerach pojawią się Mikołaje

- Szczególnie zachęcamy więc do udziału dzieci, niech i one się przekonają, że rowerem jeździ się cały rok. I oczywiście oczekujemy, że na rowerach pojawi się sporo Mikołajów, reniferów, dziadków Mrozów i Śnieżynek, Turoniów i Gwiazdorów i cała reszta okołoświątecznego towarzystwa - zachęcają organizatorzy.

Kiedy już znudzi się wam siedzenie za stołem, zajadanie się pierogami, karpiem czy ciastami to możecie wybrać się na przejażdżkę. W drugi dzień Świąt, czyli 26 grudnia o godz. 17 po raz ostatni w tym roku na stołeczne ulice wyjedzie Warszawska Masa Krytyczna. Jak na czas świąteczny przystało - będzie to przejazd typowo rekreacyjny. Trasa będzie miała zaledwie 13 kilometrów.

Co więcej, jeden z Mikołajów będzie miał choinkę na rowerowej przyczepce i mnóstwo słodyczy dla tych, co dojadą do końca. Nie zapomnijcie zabrać mikołajowej czapki.