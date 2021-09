Warszawska turystyka straciła w wyniku pandemii. Stolicę odwiedziło ponad trzy miliony osób mniej Michał Skorupka

Stołeczna turystyka straciła w wyniku pandemii. Oto najnowsze dane Damian Kujawa / Polska Press

Stołeczne Biuro Turystyki opublikowało raport na temat wpływu pandemii koronawirusa na warszawską turystykę. Okazuje się, że od stycznia do grudnia 2020 roku, stolicę odwiedziło tylko 3,3 mln przyjezdnych - to o 6,8 mln mniej niż w roku poprzednim. Autorzy badania podkreślają jednak, że choć liczba przyjazdów turystów do Warszawy zmalała o blisko dwie trzecie, to skutki tego spadku dla PKB miasta nie były aż tak drastyczne