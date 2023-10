Warszawski budynek jesienią naprawdę zachwyca. Balkony w stylu art deco przy ulicy Niecałej

Jesienna fasada apartamentowca w Śródmieściu zachwyca

Warszawa, ulica Niecała 7. To właśnie pod tym adresem znajdziemy luksusowy apartamentowiec Rezydencja Opera. Budynek został zbudowany w 2004 roku i trzeba przyznać, że swoją estetyką jak ulał wpasował się w śródmiejską zabudowę otaczającą Ogród Saski.

Wewnątrz rezydencji na 7 piętrach znajdziemy 39 luksusowych apartamentów. Wśród nich jest trzydzieści apartamentów o powierzchni 100m2-200m2, pięć 60-metrowych studiów i trzy 200-metrowe penthouse'y z dostępem do ogrodu na dachu. Agenci nieruchomości okrzyknęli ją najbardziej prestiżową lokalizacją Warszawy. - Najwyższy standard wykonania, bezpośrednie sąsiedztwo Ogrodu Saskiego, Teatru Wielkiego, Placu Piłsudskiego i Traktu Królewskiego czyni tę Rezydencję wzorem dla innych luksusowych budynków apartamentowych. Największym atutem całej inwestycji jest elegancka bryła architektoniczna jak i najlepsza lokalizacja w Śródmieściu Warszawy - chełpią się sprzedawcy apartamentów. Ponadto do dyspozycji mieszkańców wybudowano basen, saunę i jacuzzi.

Wchodząc do rezydencji przez dwukondygnacyjną sień widzimy wysoki na 7 metrów hol, wyłożony kamieniem i egzotycznym drewnem. Tuż za nim znajduje się przytulny kominek oraz recepcja, a od strony wyjścia na Ogród Saski zachwycająca oranżeria.