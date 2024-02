Warszawski Festiwal Kawy 2024. Miłośnicy kawy tłumnie przybyli na PGE Narodowy

Warsaw Coffee Festival 2024

Kawosze, dobra wiadomość dla Was! Dziś i jutro, 10-11 lutego, na PGE Narodowym odbywa się Warsaw Coffee Festival. Wydarzenie to ponad 140 wystawców z Polski i zagranicy w jednym miejscu, kawowe akcesoria do kupienia, pokazy oraz tłumy zwiedzających. Każdy, czy to profesjonalni bariści czy osoby dopiero wkraczające w świat kawy, będą mogły poznać wszystkie jej smaki, aromaty oraz formy. Zobaczcie, jak jest na miejscu. Kliknijcie w zdjęcie lub przycisk poniżej.