Warszawski Festiwal Kawy i Czekolady w Koneserze. "Pyszny czas z najbardziej intrygującymi smakami naszych dziejów"

Wielkie święto kuchni i kultury żydowskiej w Warszawie

Wspólne gotowanie, degustacje, warsztaty, spotkania - to wszystko czeka na gości Festiwalu Żydowskiego Jedzenia TISZ, który rozpoczął się w środę 16 października. Do kiedy potrwa? Co będzie się działo? Dalsza część artykułu poniżej.