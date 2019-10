Warszawski Festiwal Piwa 2019. Jesienią kolejne święto piwa na Legii. Do wyboru będzie nawet 800 różnych piw

Pod koniec października już tradycyjnie odbędzie się Warszawski Festiwal Piwa. Na jedenastej edycji imprezy po raz kolejny zobaczymy (i posmakujemy) tego, co najlepsze w lokalnych browarach rzemieślniczych. Do wyboru będzie nawet osiemset piw, a uruchomione zostanie około 350 kranów.

- Na festiwal zapraszamy tylko małe, polskie browary. Wielu piw, które można będzie spróbować nie dostaniemy na co dzień w sklepach - tłumaczy Paweł Leszczyński, jeden z organizatorów festiwalu. Jak każdego roku na festiwalu nie będzie wielkich koncernów, mimo że weszłyby tu z wielką chęcią i jeszcze większymi pieniędzmi. "Nasz festiwal jest niezależny. Nie mamy sponsorów i sami decydujemy o tym, jakie browary i foodtrucki zaprosimy" - piszą organizatorzy.

Dwa razy w roku, bo tak często odbywa się WFP, browary prezentują to, co mają aktualnie najlepsze. Ponad sto piw posmakujemy tu premierowo, a niektóre zostaną uwarzone tylko i wyłącznie na potrzeby festiwalu. Z resztą nawet na konferencji prasowej piwowarzy pokazywali dziennikarzom jak można modyfikować piwa. Bo utrwalanie kultury picia piwa to jedno z zadań festiwalu. Raczej nie doświadczymy tu pijanych osób. Są fanatycy, którzy podchodzą do każdego stanowiska, smakują i pytają. To zresztą jeden z wymogów dla browarów, by na stanowisku znajdował się też piwowar, czyli ten, kto piwo wymyślił i uwarzył.