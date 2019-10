Warszawski Festiwal Piwa 2019: wszystko co musisz o nim wiedzieć

Warszawski Festiwal Piwa 2019 już trwa. Edycja jesienna to drugie w tym roku spotkanie fanów rzemieślniczych stoutów, IPA czy porterów. Festiwal trwa od czwartku 24 października do soboty 26.10 włącznie. W tym czasie warto wybrać się na Stadion Legii choćby na chwilę, aby zobaczyć, co w tym roku przygotowały obecne na imprezie browary. Jeśli jeszcze nigdy nie udało wam się odwiedzić WFP podpowiadamy, czego warto tam spróbować. Dalsza część tekstu poniżej.

Parter i strefa nowych browarów Na parterze spotkasz debiutantów. To browary, które dopiero zaczęły swoją działalność. Strefa nowych browarów to jedno z najchętniej odwiedzanych przez gości festiwalowych miejsc, więc warto udać się tu możliwie wcześnie, by spróbować tego, co przygotowali debiutanci tegorocznego festiwalu. Tu przychodzą ludzie związani ze stołecznymi multitapami, szukając inspiracji, tu zaczynają zwiedzanie wszyscy zapaleni “beer geekowie”, czyli “piwne świry”, dla których odkrywanie nowych smaków jest zawsze swego rodzaju przygodą.

Festiwal piwa: Klasyki i szlagiery Piętro wyżej znajdziecie działające od jakiegoś czasu piwowarów, festiwalowych weteranów, kultowe marki, dobrze znane browary i tych, którzy zaczynali na parterze, by zyskać sympatię odwiedzających i awansować piętro wyżej na kolejnych edycjach. To strefa gdzie można pograć zawsze w piłkarzyki, wysłuchać prelekcji ze sceny festiwalowej, spróbować najbardziej oczekiwanych premier i kupić szkło festiwalowe. To miejsce, gdzie warto zacząć festiwal jeśli nie wiecie od czego zacząć.

Ostatnie piętro to browary kontraktowe, a więc takie, które warzą piwo w innych niż własne browarach. Tu znajdziecie z reguły wiele ciekawych propozycji i eksperymentów, które nie miały jeszcze szansy przebić się do piwnego “mainstreamu”. To także miejsce, gdzie pograć można na automatach do gier. Piwo na WFP. Jak degustować? Na stoiskach poszczególnych browarów kupić można szkło - od szklanek, przez pokale, kieliszki, na kielichach kończąc. Na 1 piętrze kupicie też szkło festiwalowe, ale jego ilość jest ograniczona, a chętnych nigdy nie brakuje, dlatego działa tu zasada “kto pierwszy, ten lepszy”. Stoiska sprzedają piwo w trzech pojemnościach - sto, trzysta i pięćset mililitrów. Warto wybierać możliwie małe ilości, by móc spróbować większej ilości interesujących propozycji. Wierzcie nam, jest w czym wybierać. Jeśli nie wiecie gdzie zacząć, czego spróbować lub gdzie się udać, zaczepcie którąś z osób w koszulce z napisem “piwny przewodnik”. Udzieli wam odpowiedzi na większość nurtujących was pytań.

Co zjeść na WFP? Na każdym Warszawskim Festiwalu Piwa jest strefa foodtrucków. Miniecie ją wchodząc na festiwal. Znajdziecie w niej wszystko, od pierogów na parze, przez bułki ze śledziem, pizzę, na podrobach i francuskich naleśnikach kończąc. Oferta obejmuje dania mięsne i wegetariańskie, część wystawców powtarza się z edycji na edycję, część jadłowozów to debiutanci. Na zewnątrz znajdziemy także stoliki, przy których na spokojnie możemy zjeść nasz posiłek. Oprócz jedzenia, wypijecie tam kawę, lemoniadę i inne napoje bezalkoholowe. Jeśli jesteście na festiwalu pierwszy raz, warto zacząć od pierwszego piętra, choć spośród 200 dostępnych na festiwalu piw lanych każdy powinien znaleźć coś dla siebie, niezależnie od tego, gdzie rozpocznie zwiedzanie. Co robić? Na pierwszym i drugim piętrze znajdziecie gry i wszelkie inne rozrywki niezwiązane bezpośrednio z piwem. Warto przejść z pierwszego piętra na trybuny stadionu, gdzie bez problemu znajdziecie miejsce siedzące. Przy stołach na pierwszym piętrze można usiąść ze znajomymi, pograć w gry planszowe, albo po prostu na spokojnie spędzić czas.