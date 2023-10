Warszawski Festiwal Piwa 2023. Chcą wypromować Warszawę za granicą. „To świetne miejsce do odwiedzenia”

- Wybraliśmy browar Funky Fluid, który ma najlepszy eksport na świat – dociera do 25 krajów. Uwarzyliśmy razem dwa piwa. Pierwsze z nich to „Warsaw Dream”, w którym pokazujemy smak polskich chmieli, we współpracy z Polish Hops. Kolejne to słynna seria Gelato (nawiązująca do smaków lodów – red.), ale w naszej wersji z szarlotką. Do jego produkcji użyliśmy jabłek z tłoczni na Mazowszu – tłumaczy Paweł Leszczyński.