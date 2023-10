Warszawski Festiwal Piwa 2023. Tak wygląda jesienna edycja. Piwo z pomidorów, browar rektorów AGH i „krwawe Gelato” Piotr Wróblewski

Szalone dzikie piwa, turboowocowe Gelato - które podbija Europę czy kultowe krafty leżakowane w beczkach po winie. Warszawski Festiwal Piwa to odbywający się dwa razy do roku przegląd piw rzemieślniczych z Polski. W tej dziedzinie stajemy się powoli światowym potentatem. - Trzeba obcokrajowców zapraszać do nas, by zobaczyli, że Polska stoi dobrym piwem - słyszę na miejscu. Festiwal trwa do soboty.