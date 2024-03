Warszawski Festiwal Piwa zbliża się wielkimi krokami. To jubileuszowa 10. edycja

Jedno wydarzenie, trzy dni festiwalu, 10 lat historii – Już 21 marca wystartuje jubileuszowa edycja 10. Warszawskiego Festiwalu Piwa. Na Stadionie Legii przez 3 dni będziecie mieć okazję wypróbować różnych rodzajów piwa, w tym rzemieślniczego. Wziąć udział w degustacjach i warsztatach. A to dopiero początek atrakcji. To będzie ekscytujące przywitanie wiosny w stolicy. W tym roku festiwal zaprasza nie tylko do świętowania na nim, ale także z nim celebrując jego 10. urodziny!

Jubileuszowa 10. Edycja Warszawskiego Festiwalu Piwa

Co nas czeka? Na dobry początek, 10 wybranych browarów rzemieślniczych uwarzy specjalnie na tę okazję 10 unikatowych piw. Ale to nie wszystko! Piwa te zainspirują DJ-ów i muzyków do stworzenia festiwalowych setów, które będziecie mogli posłuchać już w czwartek, a także podczas Silent Disco w piątek!