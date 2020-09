Warszawski Ośrodek Wypoczynkowy odnaleziony. Gdzie jest i czemu nikt o nim nie wie? Szansa na darmowe wakacje

- Ośrodek należał wcześniej do Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział Warszawa-Wola. W 2006 roku przeszedł we władanie dzielnicy Warszawa-Wola, a konkretnie Domu Kultury „Działdowska” należącego do dzielnicy. A następnie…został zamknięty! I to mimo, że zaledwie kilka lat wcześniej przeszedł generalny remont - informują aktywiści.