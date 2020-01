Warszawski Triathlon Zimowy 2020: bieg, łyżwy, rower. Trwają zapisy na wielkie zimowe zawody w stolicy

Mieszkańcy stolicy już po raz 31. będą mieli okazję sprawdzić się w Warszawskim Triathlonie Zimowym . Jak twierdzą organizatorzy, to jedyna taka impreza w Europie - w przeciwieństwie do tradycyjnego triathlonu zawodnicy nie będą pływać w jeziorze, a zamiast tego wezmą udział w wyścigu na łyżwach.

Warszawski Triathlon Zimowy: ZAPISY

W zawodach mogą wziąć udział osoby, które mają ukończone 15 lat. Zapisy na Triathlon trwają do 30 stycznia (do 23.59). Zgłaszać się można online (takie osoby mają pierwszeństwo przed tymi, którzy zapisują się osobiście w biurze zawodów). Uczestnicy mogą startować zarówno indywidualnie, jak i w drużynach (dwu- lub trzyosobowych). Drużyn może być łącznie 90, limit dla uczestników indywidualnych to 400 osób.