Warszawski Ul. Przepiękne biuro do wspólnej pracy rodem z lat 60. i serialu "Mad Men" [ZDJĘCIA]

Przestrzeń znajdująca się niedaleko metra Wilanowska, przy ul. Puławskiej 152/18, to miejsce do co-workingu. To angielski termin oznaczający w największym skrócie indywidualną lub wspólną pracę w wynajętym pomieszczeniu. Taki sposób pracy wykorzystywany jest głównie przez freelancerów. Osoby, które mają możliwość pracy w dowolnym miejscu wybierają takie, w których czują się najbardziej komfortowo. W domu wiele rzeczy nas rozprasza, a co-working pozwala pracować w spokoju i w dobrych warunkach.

Design w stulu lat 60.

Warszawski Ul powstał w kamienicy wybudowanej w 1938 r. Budynek przetrwał wojnę i po około 60 latach wrócił do prawowitych właścicieli, a od nich - do Marii Bielak-Piwnickiej i jej męża Marcina Piwnickiego, którzy postanowili je odnowić. Do współpracy przy tworzeniu wnętrza zaproszono Beza Projekt.