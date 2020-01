Warszawskie centrum handlowe w szczytnej akcji. Zbierają książki dla pacjentów szpitala

Ale to nie wszystko. W trakcie trwania zbiórki przygotowano szereg atrakcji dla całej rodziny. Możemy liczyć na liczne konkursy z drobnymi upominkami, na przedstawienie interaktywnego teatrzyku lalkarskiego, animacje dla dzieci, wspólne czytanie bajek z bajkoedukatorem, malowanie buziek i bajkowych tatuaży. Na najmłodszych czekać też będzie fotościanka Zaczytanych wraz z zabawnymi rekwizytami do robienia zdjęć.

Kryminały, romanse, powieści przygodowe i te dla dzieci. Wszystkie książki, niezależnie od gatunku (ważne, aby były w dobrym staniem i wydane po 2000 roku) można przynieść do Atrium Targówek i podarować na szczytny cel. W niedzielę, 26 stycznia odbędzie się tam bowiem zbiórka książek dla pacjentów Szpitala Bródnowskiego , która potrwa od godz. 11:00 do godz. 14:00. Literatura przekazana na ten cel posłuży do biblioterapii dla pacjentów. Punkt odbioru będzie zlokalizowany w pasażu w okolicach perfumerii Douglas od strony Multikina.

Wydarzeniu towarzyszy również ekspozycja Zaczytanych Ławek, którą można oglądać do 4 lutego. Na wystawę składa się osiem miejskich mebli w postaci otwartych książek. Jak podkreślają pomysłodawcy akcji, ma ona skłonić klientów do zatrzymania się w codziennym pędzie i do chwili odpoczynku na ławkach z bezpłatnym dostępem do utworów literackich.

Zainaugurowana 26 stycznia akcja będzie prowadzona w galerii handlowej przez cały rok. Wszyscy zainteresowani dołączeniem do wydarzenia będą mogli zostawić książki na specjalnie przygotowanym regale w strefie food court.