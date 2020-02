Warszawskie Filtry. Co jest w środku jednego z najciekawszych warszawskich budynków?

Plonoteka w Elektrowni Powiśle. Targi ekologicznej żywności przyciągają tłumy [ZDJĘCIA]

Kilkaset produktów od certyfikowanych producentów żywności ekologicznej, 100% polskich dostawców, zero GMO - takimi hasłami reklamują się organizatorzy Plonoteki - cyklicznego wydarzenia odbywającego się w soboty w Elektrowni Powiśle. Co czeka na Was na miejscu? Zobaczcie sami na...