Warszawskie niedźwiedzie polarne kontra upały. Klimatyzacja i setki kilogramów kostek lodu dziennie

- Gregor i Aleut mają stały dostęp do wody pitnej i w basenie, klimatyzowanych gawr, są pod opieką weterynaryjną, mają swoich własnych opiekunów, którzy poświęcają im mnóstwo czasu i serca - zapewniają przedstawiciele warszawskiego ZOO.

Poza klimatyzowanymi legowiskami, warszawskie niedźwiedzie polarne zostały wyposażone w... kostkarkę do lodu! Maszyna jest w stanie wyprodukować nawet kilkaset kilogramów lodu dziennie. To właśnie z tego powodu basen nie jest na stałe wypełniony wodą, co nie oznacza, że nie mają do niej stałego dostępu.

Pracownicy ZOO wyjaśnili również, z jakiego powodu niedźwiedziom polarnym z wyglądu niekiedy bliżej do... brunatnych. Sierść zwierząt zmienia kolor za sprawą kory, która jest wysypana na wybiegu. Dla miśków to nie tylko ogromna frajda, ale również ważny element pielęgnacji. Niedźwiedzie nie zawsze będą idealnie białe; ponieważ uwielbiają się w niej tarzać.