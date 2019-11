Warszawskie restauracje w gronie 50 najlepszych miejsc na świecie

4 miejsca z Warszawy znalazły się na prestiżowej 50 World Discovery tworzone w ramach The World's 50 Best. Po raz pierwszy w zestawieniu znalazł się koktajlbar z Polski. Dalsza część tekstu poniżej

Czwórka warszawskich restauracji znalazła się w gronie 50 wyróżnionych na świecie miejsc. Wszystkie warszawskie lokale doceniono w kategorii 50 world Discovery. Wyróżnione w tej kategorii lokale stanowią gastronomiczne odkrycia danego roku. Na liście znalazły się Atelier Amaro za wskrzeszanie polskich klasyków, Dyletanci za bycie bezpretensjonalnym polskim bistro, Senses za sensoryczne doświadczenie oraz The Roots za edukację w dziedzinie koktajli. W przypadku restauracji prowadzonej przez Wojciecha Modesta, uwagę przyciągają tradycyjne smaki w nowoczesnym wydaniu. - Jego pionierskie, ładne dania (układane co tydzień wokół kalendarza przyrody) są odą do polskich klasycznych przepisów kulinarnych: pomyśl o ślimakach z białymi szparagami wędzony - czytamy w opisie restauracji. Zresztą w gronie wyróżnionych nie zabrakło także drugiej gwiazdkowej restauracji, czyli Senses. - Wielowymiarowe potrawy charakteryzują się złożonymi kombinacjami smakowymi, skomplikowanymi fakturami i mocnymi aromatami - charakteryzuje restauracje przewodnik. Ciepłych słów członkowie jury nie szczędzili także Dyletantom. - Prowadzeni przez Rafała Hreczaniuka [Dyletanci - przyp. red.] zapożyczają z tradycji, choć pozostają zakorzenieni w polskiej kuchni. Potrawy mogą obejmować terrine z buraków z orzechami włoskimi i chrzanem lub sarnę z selerem i owocami leśnymi.

Pierwszy polski bar na liście Po raz pierwszy wyróżniony został także koktajlbar z Polski. The Roots (ang. korzenie) - Tytułowe „Korzenie” odnoszą się tutaj do samego bar maństwa, wpatrując się w dwa wieki tradycji koktajli, aby czerpać z zwycięskich przepisów, składników i technik. Nie ma jednego, ale dwa menu. Klasyczna wersja podzielona na epoki, śledząca kreacje sprzed prohibicji, takie jak Martinez, aż po nowoczesne połączenia.- To wyjątkowe wyróżnienie dla nas ale również bardzo dobry znak, że polski koktajl bar został dostrzeżony wśród gastronomicznych i koktajlowych elit. To kolejny krok do wzrostu popularności turystyki kulinarnej i zainteresowania polskim rynkiem gastronomicznym, który z roku na rok stale podnosi swoją jakość i dogania światową czołówkę - mówi Tomasz Małek, barmański mistrz świata w stylu flair z The Roots Cocktail Bar.

World 50 Best Restaurants Wyróżnienie przyznawane jest przez World 50 Best Bars i World 50 Best Restaurants, w ramach kategorii 50 Best Discovery. O wyborze lokali decydują szefowie kuchni, szefowie kuchni, barmani, krytycy kulinarni, dziennikarze. Aby móc znaleźć się na liście 50 najlepszych należy zyskać odpowiednią ilość głosów wśród przedstawicieli jury.