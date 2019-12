Warszawskie Spotkanie Wigilijne. Mieszkańcy stolicy złożyli sobie życzenia [ZDJĘCIA]

Warszawskie Spotkanie Wigilijne to już tradycja. To również wyjątkowa okazja dla wszystkich mieszkańców stolicy do wspólnego spotkania, integracji i złożenia sobie życzeń w przyjaznej atmosferze. Przy choince oraz akompaniamencie kolęd, warszawiacy zgodnie ze świąteczną tradycją zasiedli razem do wigilijnego stołu i zjedzą świąteczny posiłek.

O świąteczne potrawy zadbał Grzegorz Parczewski, mistrz świata BBQ. Aby ugotować poczęstunek potrzebował:

200 kg grzybów,

100 kg warzyw,

500 kg ryby,

500 kg mąki,

2 000 jaj,

1 500 l wody.

Wspólne kolędowanie

W czasie świątecznego spotkania nie mogło zabraknąć kolędowania. We wspólnym śpiewaniu pomogły śpiewniki oraz artyści - Kuba Jurzyk z zespołem, Trupa Teatralna Warszawiaki a także Czesław Mozil z Grajkami Przyszłości.

W Centrum Kreatywności Targowa, przy ul. Targowej 56, na najmłodszych czekał św. Mikołaj. Dzieci mogły też wziąć udział w warsztatach i zajęciach.

