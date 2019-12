Warszawskie wodociągi pilnie poszukują marynarza. Będzie pływał motorówką po Wiśle i kontrolował ujęcia wody

Warszawianka w najsłynniejszym na świecie kabarecie rewiowym. Justyna Zientek spełniła marzenie i tańczy w Moulin Rouge

Tańcem pasjonowała się i zajmowała od najmłodszych lat. Długie godziny poświęcała na to, by doskonalić swój warsztat - najpierw w klasycznym balecie, później w tańcu nowoczesnym i jazzowym. Gdy miała 18 lat pierwszy raz pojechała do Paryża. Wtedy odwiedziła Moulin Rouge i zamarzy...