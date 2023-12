Warszawskie "Żelazko". Kamienica Kacperskich jest jedną z najsłynniejszych w mieście

Kamienica Kacperskich w Warszawie. "Żelazko" to jeden z najs...

Nietypowy kształt i rozmiary

Kamienica, którą wzniesiono na wymagającej działce przy ówczesnym Rondzie Mokotowskim, ma zdecydowanie osobliwy kształt. Budynek nazywany przez warszawiaków "Żelazkiem" ma trapezowy kształt i nie bez powodu porównywany jest z Flatiron Building w Nowym Jorku.

Dziewięciokondygnacyjna kamienica popularność zdobyła już w momencie, kiedy została oddana do użytku. Wysokość obiektu wykraczała bowiem ponad ogólnopolską normę - był to najwyższy wraz z kamienicą Trachtenberga na Mariensztacie budynek w Polsce w tamtym czasie. Budynek oferował trzy- i czteropokojowe mieszkania, a także kawalerki. Jak na tamte czasy, była to luksusowa kamienica - wyposażona w nowoczesne instalacje i techniczne nowinki m.in. trzy widny, centralne ogrzewanie, centralne odkurzacze, spiżarnie czy schody wyłożone marmurem.