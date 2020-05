Warszawskie ZOO likwiduje wybieg dla niedźwiedzi. Winni warszawiacy

“Pijany mężczyzna”

Pijany mężczyzna wszedł do fosy dla niedźwiedzi. Gdy zaciekawione zwierzę próbowało się do niego zbliżyć, nieproszony gość zaczął je podtapiać. Zdjęcia z tego incydentu obiegły całą Polskę, ale dla warszawskiego ZOO nie był to niestety odosobniony incydent. Do podobnych zachowań dochodziło już wcześniej. Większość z informacji tego typu rozpoczynają słowa “pijany mężczyzna”. Tym razem jednak, o wyczynach 23-latka głośno było też zagranicą. W serwisie Youtube znajdziemy filmy anglojęzyczne utrwalające wątpliwe wyczyny warszawiaka. Jeden z nich zatytułowany “Polish Man Fights Bear in Warsaw ZOO” (Polak walczy z niedźwiedziem w Warszawskim ZOO) opatrzono komentarzem “Zdaniem naocznych świadków mężczyzna był pijany… Nic dziwnego”.