Warszawskie ZOO. Pracowity rok i ambitne plany na kolejny. Wyremontują wybieg dla niedźwiedzi

Warszawa zrezygnuje z plastiku? Miasto chce sporych zmian. Ale potrzeba też zmiany prawa

Warszawa chce zrezygnować z plastiku, ale na razie... nie może. Blokują to krajowe przepisy, które zdaniem miejskich urzędników trzeba zmienić. Tym bardziej, że od marca firmy za wywóz odpadów zapłacą mniej niż do tej pory. Mieszkańcy za to trzy razy więcej.