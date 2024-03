Warsztaty Gry w GO. Zapisy się na bezpłatne zajęcia do 15 marca Katarzyna Glegoła

Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, Polskie Stowarzyszenie GO oraz Warszawski Klub GO zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w darmowych warsztatach gry w GO – starochińskiej gry, której historia sięga ponad 2,5 tysiąca lat tradycji. Zapisy są już otwarte i potrwają do 15 marca 2024 r.