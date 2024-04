Turyści uwielbiają Mazowsze! Miliony gości zwiedzają mazowieckie atrakcje

Jeśli szukacie pomysłu na weekendową wycieczkę z Warszawy, nowy ranking najpopularniejszych mazowieckich atrakcji to gotowa lista propozycji. Turyści z kraju i ze świata nie mogą się oprzeć urokowi zamków, muzeów, skansenów i pięknych zakątków Mazowsza.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Mazowiecką Regionalną Organizację Turystyczną (MROT), wiemy, że liczba turystów, którzy odwiedzili Mazowsze w minionym sezonie 2023, wzrosła o 6,3 proc. w porównaniu do sezonu 2022. W sumie, region odwiedziło prawie 6,3 miliona osób, w tym aż 1,6 miliona gości z zagranicy, co stanowi wzrost o prawie 12 proc. w porównaniu do sezonu 2022.