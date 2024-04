Weekendowe utrudnienia w Warszawie. Największe zmiany będą na Mokotowie, Woli i Pradze-Południe. Marszałkowska i Puławska bez tramwajów

Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa i kolektora Mokotowskiego Bis spowoduje zamknięcie fragmentu południowej jezdni ulicy Gagarina i zachodniej jezdni Czerniakowskiej. Na Woli drogowcy pracować będą na skrzyżowaniu Ciołka i Brożka, a także na Dzielnej. Zwężona zostanie ulica Grochowska.

W nadchodzący weekend zapowiada się armagedon na stołecznych ulicach. Będzie wiele zmian w ruchu zarówna dla kierowców, jak i pasażerów komunikacji miejskiej. W sobotę i niedzielę tramwaje nie będą jeździły ulicami Marszałkowską i Puławską. Zamkniętym zostanie fragment południowej jezdni ulicy Gagarina i zachodniej jezdni Czerniakowskiej. Na Woli drogowcy pracować będą na skrzyżowaniu Ciołka i Brożka, a także na Dzielnej. Zwężona zostanie ulica Grochowska.

Od piątku wieczorem 12 kwietnia do poniedziałkowego poranka 15 kwietnia, ekipy budujące tramwaj do Wilanowa i kolektor Mokotowski Bis, będą pracowały na skrzyżowaniu ulic Czerniakowskiej i Gagarina. W tym czasie zmienią się trasy autobusów linii 107 i 119.

Zmiany w ruchu na Gagarina

Budowa spowoduje zamknięcie fragmentu południowej jezdni ulicy Gagarina, od Sieleckiej do Czerniakowskiej (ruch w obu kierunkach będzie się odbywał jezdnią północną) i zachodniej jezdni Czerniakowskiej (tutaj przejezdna będzie jezdnia wschodnia). Kierowcy będą jeździli drugą jezdnią w obu kierunkach. Ulice Sielecka, Iwicka i Czerska (wszystkie po południowej stronie) stracą połączenie z Gagarina. Dojechać do nich można od strony Chełmskiej. Przy skrzyżowaniu z Gagarina zamknięta będzie także jezdnia ulicy Czerniakowskiej w kierunku Wilanowa. Ruch w obu kierunkach zostanie przełożony na drugą nitkę. Kierowcy pojadą prosto po dwóch pasach w każdą stronę. Z jednego z nich skręcą w prawo, a do skrętu w lewo będą mieli dodatkowy pas. Wyjazd z alei Polski Walczącej będzie węższy o jeden pas, ale utrzymane zostaną wszystkie relacje. Nie będzie natomiast skrętu w lewo z Gagarina w Czerniakowską w stronę Trasy Łazienkowskiej.

Przejścia dla pieszych przez Gagarina i Czerniakowską pozostaną otwarte. Prace potrwają tu do poniedziałku, 15 kwietnia, do godziny 4. "W związku z tym autobusy linii 107, jadące w kierunku pętli Esperanto wrócą w tym czasie na trasę podstawową, czyli z ulicy Bobrowieckiej skręcą w prawo w Chełmską, a następnie w lewo w Czerniakowską" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Z kolei 119, jadące z Wiśniowej Góry na Mokotów skręcą z al. Becka w prawo w al. Polski Walczącej i północną jezdnią Gagarina dojadą do Belwederskiej (wracać będą przez Spacerową).

Utrudnienia na Woli

Od piątku, 12 kwietnia, drogowcy będą układali asfalt na ulicach Ciołka i Brożka. Fragmenty ulic będą wyłączane z ruchu. W tym czasie autobusy linii 184, 197 i 201 zmienią trasy.

Pierwsze prace zaplanowano na 90-metrowym odcinku ulicy Ciołka, od skrzyżowana z Brożka (wraz ze skrzyżowaniem) w kierunku Kleckiej, do progu zwalniającego. Nie da się tędy przejechać od piątku, 12 kwietnia, od godziny 22 do poniedziałku, 15 kwietnia, do godziny 5.

Objazd wyznaczono ulicami: Newelską, Księcia Janusza, Ożarowską i Deotymy. Do Obozowej będzie dojazd ulicą Księcia Janusza. W związku z objazdami na skrzyżowaniu Brożka i Księcia Janusza zmieni się organizacja pierwszeństwa przejazdu – ulica Brożka będzie podporządkowana. Pasażerowie linii 184, zamiast ul. Ciołka, pojadą przez Deotymy, zaś podróżujący 197 przez ul. Księcia Janusza. Autobusy linii 201 skończą i zaczną trasę na innym przystanku przy stacji metra (przy ul. Górczewskiej) i wrócą również przez Księcia Janusza. "W tym czasie zawieszone będą przystanki: Metro Księcia Janusza 05 i 06, Dalibora 03 oraz Brożka 01 i 02. Za ostatnie dwa przystanki, zastępcze zostaną zlokalizowane na ul. Księcia Janusza, przy skrzyżowaniu z ul. Brożka" - przekazał ZTM.

Nowolipki z objazdami

W sobotę 13 kwietnia, o godzinie 6 rozpocznie się remont nawierzchni ulicy Dzielnej. Ma się skończyć w niedzielę, 14 kwietnia, do godziny 21.

Kierowcy nie przejadą ulicą Dzielną od ulicy Smoczej do Bellottiego. Także skrzyżowanie z tą ostatnią zostanie zamknięte. Na całym odcinku obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, także na wyznaczonych miejscach parkingowych. Objazd wyznaczono ulicami: Nowolipie, Żytnia, Okopowa i Anielewicza. W sobotę i niedzielę autobusy 107 w kierunku Esperanto ominą utrudnienia ulicą Smoczą i Anielewicza. Należy także pamiętać, że ta linia w obu kierunkach kursuje trasą zmienioną w związku z budową tramwaju do Wilanowa.

Drogowcy wracają na ulicę Grochowską. Od piątku, 12 kwietnia, do godziny 22 do poniedziałku, 15 kwietnia, do godziny 4 naprawią prawy pas w stronę ulicy Marsa, pomiędzy ulicami Komorską a Podolską. Ulica zostanie zwężona.

Weekendowe zmiany na Pradze

Ulica Tarnowiecka straci swoje połączenie z Grochowską. Podczas prac kierowcy dojadą tylko od strony Łukowskiej – od Pustelnickiej w obu kierunkach skrzyżowania z pozostałymi ulicami na tym odcinku będą przejezdne.

Na całym odcinku będzie obowiązywał zakaz parkowania, także w zatokach.

Marszałkowska i Puławska bez tramwajów

To jednak nie koniec zmian w ruchu. W sobotę i niedzielę, 13 i 14 kwietnia, tramwaje nie będą jeździły ulicami Marszałkowską i Puławską – pomiędzy pl. Zbawiciela a ul. Woronicza. "Weekendowe wyłączenie ruchu tramwajowego jest spowodowane pracami związanymi z podłączaniem trasy do Wilanowa do węzła torowego przy Puławskiej. Będą one polegały na podłączeniu sieci trakcyjnej, a także na podłączaniu zasilania zwrotnic, które umożliwią skręcanie tramwajom jadącym do Wilanowa. W kolejnych dniach tramwajarze będą prowadzili pierwsze testowe wjazdy techniczne na tory przy ul. Goworka" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Tramwaje linii 4 do pętli na Wyścigach pojadą ulicą Nowowiejską, al. Niepodległości, Wołoską, Woronicza i Puławską. Trasy linii 10 i 18 zostaną skrócone do przystanku Metro Politechnika. Tramwaje dojadą tam swoimi stałymi trasami.

Następnie zamienią się numerami i będą jechały dalej – po trasie innej linii. Przykładowo "dziesiątka" – jadąca z Osiedla Górczewska – od Metra Politechnika pojedzie jako "osiemnastka" jej trasą na pętlę Żerań FSO. Składy 31 będą kursowały między PKP Służewiec a Wyścigami. Autobusy linii 218 zakończą trasę przy Metrze Wierzbno. Autobusy linii zastępczej Z-4 będą jeździły między pl. Konstytucji a Metrem Wilanowska – w sobotę co ok. 7 i pół minuty, w niedzielę co 10 minut.

Linia 4 będzie kursowała ulicami: Marszałkowską, Nowowiejską, al. Niepodległości, Rakowiecką, św. Andrzeja Boboli, Wołoską, Woronicza i Puławską. "Dziesiątka" z Osiedla Górczewska ulicą Nowowiejską dojedzie do Metra Politechnika, gdzie zmieni się w linię 18 pojedzie w kierunku pętli Żerań FSO. Natomiast 18 z Żerania ulicami Marszałkowską, Nowowiejską dojedzie do Metra Politechnika, gdzie zamieni się w "dziesiątkę" i pojedzie do pętli Osiedle Górczewska.

Linia 31 będzie kursowała na trasie: PKP Służewiec, Woronicza, Puławska, Wyścigi. Autobusy linii 218 będą jeździły ulicą Woronicza.

