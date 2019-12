Wernisaż Fundacji Herosi. Zdjęcia z charytatywnego kalendarza 2020 w wielkim formacie

- Jest to wyjątkowe dla nas wydarzenie, bo mogliśmy w wielkim formacie pokazać jeszcze raz zdjęcia - powiedziała Aneta Rostkowska – Rau na wtorkowym wernisażu. To była doskonała okazja, żeby podziwiać fotografie polskich siatkarzy, które znalazły się w charytatywnym kalendarzu na 2020 rok. Więcej w artykule poniżej.

We wtorek, 10 grudnia w Centrum Praskim Koneser odbył się wernisaż wystawy zdjęć charytatywnego kalendarza Fundacji Herosi. Na fotografiach można podziwiać siatkarzy z reprezentacji Polski oraz podopiecznym Fundacji. -Jest to wyjątkowe dla nas wydarzenie, bo mogliśmy w wielkim formacie pokazać jeszcze raz zdjęcia. Sporo osób, które tu przyszło mówiło: „Zauważyłem coś nowego”. Bardzo magicznie, bardzo ciekawie ze względu na to miejsce, muzykę i klimat zdjęć– opowiada Aneta Rostkowska – Rau, prezes fundacji Herosi. Jacek Sęk, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej zadeklarował w imieniu całej Polskiej Siatkówki, jak i zawodników naszej reprezentacji, że w kolejny rok również odbędzie się z ich udziałem, jeżeli tylko fundacja Herosi wyrazi taką chęć. - Przede wszystkim to bardzo wdzięczna współpraca [z fundacją Herosi – przyp.] i to trzeba podkreślić. To kolejny rok naszej współpracy. Zarówno całej polskiej siatkówki, jak i przede wszystkim sztabu szkoleniowego i zawodników RP. Cieszymy się, że w tym roku seniorzy okraszeni złotem Mistrzostw Świata wieli udział w tak pięknej akcji i są uczestnikami również tego kalendarza – dodaje Jacek Sęk.

Co roku zdjęcia wykonywane przez Sylwię Dąbrowę mają inną scenerię. W najnowszym kalendarzu jest to świat baśni, legend i bajek. Rysunki, które wzbogacają fotografie przygotowała Monika Różanek. - Dzieci były bardziej zorganizowane, niż siatkarze. To była moja siódma sesja z siatkarzami do kalendarza Herosów. Mam nadzieję, że to będzie moja szczęśliwa siódemka i nie ostatnia. Każdy wiedział co ma robić. Siatkarze bardzo mi pomagali, jeśli dzieci nie chciały pozować, albo były bardziej zestresowane, niż oni – opowiada Sylwia Dąbrowa, autorka zdjęć. Na wernisażu specjalne podziękowania otrzymali: Jacek Sęk – wiceprezes PZPS

Marek Murawski – dyrektor firmy Customeritum

Sylwa Dąbrowa – autorka zdjęć

Monika Różanek – autorka ilustracji do kalendarza Sprawdź także: Aneta Rostkowska-Rau o Fundacji Heorsi: Nabieramy dystansu do swoich codziennych trosk i problemów [ROZMOWA] Kalendarz charytatywny 2020 To już ósma odsłona charytatywnego kalendarza stworzonego przez Fundację Herosi. Jest to jedyny tego typu charytatywny projekt w Polsce z udziałem siatkarzy. W tym roku – podobnie jak w latach ubiegłych – do zdjęć pozowali fantastyczni sportowcy. Lista zaangażowanych w pomoc siatkarzy jest długa, ale to tylko pokazuje, jak wielkie serce ma każdy z nich. Do kalendarza na 2020 rok pozowali: Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Michał Kubiak, Fabian Drzyzga, Damian Wojtaszek, Paweł Zatorski, Bartosz Kwolek, Bartłomiej Bołądź, Jakub Kochanowski, Wilfredo León, Dawid Konarski, Grzegorz Łomacz, Tomasz Fornal, Mateusz Bieniek, Bartosz Kurek, Piotr Nowakowski oraz trener Vital Heynen. Oczywiście sportowcom towarzyszyli podopieczni Fundacji Herosi. Jak powiedziała nam w rozmowie Aneta Rostkowska – Rau, dzieci bardzo chętnie angażują się w takie akcje.

Pieniądze z kalendarza pomagają dzieciom Całkowity zysk z kalendarza na 2020 rok zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów nierefundowanej chemioterapii oraz diagnostyki genetycznej dla podopiecznych fundacji Herosi. Ale to już ósma odsłona akcji, dlatego za pieniądze z poprzednich edycji, fundacja zakupiła sprzęt medyczny o łącznej wartości przekraczającej 600 000 zł (m.in. pompy do chemioterapii, kardiomonitory, specjalistyczne łóżka, sprzęt do rehabilitacji kończyn po zabiegach onkologicznych czy pulsoksymetry).

Jak kupić kalendarz? Kalendarz kosztuje 50 zł, ale wszyscy chętni mogą przekazać także większą darowiznę. Stacjonarnie dostępny jest tylko w Warszawie. Znajdziecie go w SALONIE OPTYCZNYM Małgorzaty Berdychowskiej, ul Janowskiego 11 (Ursynów). Salon otwarty jest od poniedziałku-piątku 10:00-19:00, w sobotę 10:00-14:00. Zamówienie przez Internet Pieniądze należy przelać na konto fundacji Herosi: BGŻ BNP Paribas S.A.: 21 2030 0045 1110 0000 0391 5520

Dane odbiorcy: Fundacja Herosi, ul. Solec 81 B lok. A-51, 00-382 Warszawa

Wysyłka kurierska realizowana jest na bieżąco zgodnie z zamówieniami

O fundacji Herosi Fundacja już od 10 lat aktywnie pomaga dzieciom z chorobami nowotworowymi oraz z domów dziecka. Wolontariusze realizują marzenia podopiecznych, organizują spotkania ze znanymi osobami, wyjazdy na mecze, treningi i koncerty. Regularnie odwiedzają dzieci w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka, organizując im czas wolny od zabiegów w trakcie leczenia i pobytu w szpitalu. Pomagają zarówno dzieciom. jak i ich rodzicom. Przekazują środki za zakup nierefundowanych leków, wspierają dzieci bezpośrednio na oddziale onkologii, ale i organizują aktywności dla rodziców (np. z okazji Dnia Mamy).