Wesele w lesie Bródnowskim. Organizatorzy szukają nowożeńców z Warszawy

"Wesele na Bródnie" to całonocne plenerowe wydarzenie społeczno-artystyczne, inspirowane „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego. Inicjatorzy projektu, reżyserka Agnieszka Olsten i artysta wizualny Paweł Althamer, zapraszają mieszkanki i mieszkańców Bródna oraz całej Warszawy do odczarowania polskiej mitologii oraz wspólnego świętowania ponad podziałami. Tak jak u Wyspiańskiego, poezja będzie przenikać się z rzeczywistością. Obok siebie za weselnym stołem usiądą postacie z „Wesela”, nowożeńcy i weselni goście. Finał projektu odbędzie się 9 maja 2020 roku w Lasku Bródnowskim na warszawskim Targówku.

- Poszukujemy osób otwartych na międzyludzkie spotkanie, które chcą wziąć udział w niecodziennym projekcie artystycznym. W wydarzeniu wystąpi więcej niż jedna młoda para. Doświadczenie aktorskie nie jest wymagane. Udział w projekcie jest bezpłatny - czytamy dalej.

Na gości czekać będzie weselna scenografia, a także posiłek i zabawa przy muzyce w wykonaniu Bródnowskiej Orkiestry Weselnej. Organizatorzy zapewniają, że wśród uczestników będą osoby reprezentujące różne grupy społeczne, zawodowe i narodowościowe.

Pary uczestniczące w wydarzeniu zostaną także zaproszone do udziału we wspólnych przygotowaniach do weselisa, m.in. w warsztatach tanecznych i tworzeniu kwiatowych kobierców.