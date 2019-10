Wesprzyj bezdomne zwierzęta w Galerii Młociny!

The Look Of The Year 2019. W Warszawie odbędą się eliminacje do najbardziej prestiżowego konkursu modelingowego na świecie

Wszyscy, których marzeniem jest kariera w modelingu, już niebawem będą mieli możliwość jego realizacji i dołączenia do światowej sławy modelek i modeli, którzy swoją karierę rozpoczęli właśnie od zwycięstwa w The Look Of The Year. Eliminacje do udziału w prestiżowym konkursie odb...