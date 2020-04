''Weź Daj Krew!''. Licealiści z Warszawy zachęcają do oddawania krwi i obalają mity na temat krwiodawstwa [patronat NaM]

Licealiści zachęcają: oddaj krew, uratuj życie

Pomimo że oddawanie krwi nie wiąże się z żadnym ryzykiem, jest bezpieczne i nie stanowi zagrożenia zdrowia czy życia dawcy, wciąż wielu z nas ani razu się nie zdecydowało na ten szlachetny czyn. Z tego powodu grupa uczniów z Liceum Ogólnokształcącego nr 43 im. Lotników Amerykańskich na Bielanach zdecydowała się na realizację projektu społecznego ''Weź Daj Krew'' w ramach programu ''Zwolnieni z Teorii''. Ma on na celu zachęcanie młodych ludzi do oddawania krwi oraz edukowanie ich na ten temat. Licealiści m.in. wyjaśnią krok po kroku na czym polega procedura oddawania krwi, jak się do tego przygotować, jakie uprawnienia posiadają krwiodawcy, odpowiedzą na pytania kto może oddawać krew i jakie są korzyści z bycia krwiodawcą.