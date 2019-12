Whitesnake w Polsce 2020. Legendarny zespół zagra w warszawskiej Stodole [BILETY, DATA]

Przyszły rok zapowiada się bardzo dobrze. Zaledwie kilka dni temu pisaliśmy, że Guns N' Roses odwiedzi Polskę. Teraz dowiadujemy się, że kolejna legendarna grupa ma w planach koncert w naszym kraju. Whitesnake to zespół rockowy założony przez wokalistę Deep Purple - Davida Coverdale'a. Formacja posiada w swoim dorobku szereg płyt pokrytych platyną: "Trouble", "Lovehunter", "Ready and Willing", "Come an' Get". Z kolei "Slide It In" czy powstały w 1987 roku hit "Whitesnake" mają już na koncie multiplatynę. Piosenki ze wspomnianych albumów wielokrotnie znajdowały się na listach 10 najlepszych hitów na świecie, jak chociażby niezapomniany przebój “Still Of The Night”.

Whitesnake w Polsce

Zespół Whitesnake będzie można usłyszeć 29 kwietnia 2020 roku. Koncert w ramach trasy “FLESH & BLOOD” odbędzie się w warszawskim klubie Stodoła. Formacja zagra piosenki ze studyjnego albumu wydanego w maju 2019 roku, ale także swoje największe przeboje, powstałe przez ponad 40 lat istnienia. Brawura, talent i pasja spowodowały, że zespół utwierdził się na pozycji wieloletniego i nieprzemijającego ulubieńca publiczności.