Wiadukt mostu Poniatowskiego w nowej odsłonie. Tak wygląda po generalnym remoncie za ponad 4 mln zł

Będzie więcej drzew

Podczas remontu wycięto kilkanaście drzew rosnących na skarpie obok wiaduktu. W zamian za to pojawią się nasadzenia zastępcze. - Łącznie w rejonie Powiśla pojawi się ok. 30 nowych drzew. Ze względów praktycznych zieleń nie powinna jednak rosnąć aż tak blisko wiaduktu, jak do tej pory. Zdecydowana większość nowych drzew pojawi się na ulicy Solec- informuje ZDM.