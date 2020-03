Wiadukt nad Przyczółkową uszkodzony. Wjechała w niego ciężarówka z dźwigiem. Trzeba będzie znów zamknąć drogę?

Most Południowy połączył Wawer z Wilanowem. Wkrótce pojawi się na nim asfalt. Otwarcie we wrześniu?

Most Południowy połączył dwa brzegi Wisły 20 lutego. Na razie gotowa jest konstrukcja jednej nitki. To nią pojadą samochody prawdopodobnie we wrześniu. Wkrótce rozpocznie się lanie asfaltu. Tymczasem na drugą nitkę przerzucono większą ekipę budowlaną, dzięki czemu prace przyspies...