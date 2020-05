Wiadukty na Trasie Łazienkowskiej w kiepskim stanie. ZDM wprowadza ograniczenia prędkości

Trasa Łazienkowska została wybudowana na początku lat 70. ubiegłego stulecia i od tamtego czasu przechodziła jedynie częściowe remonty. Jej stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Z tej popularnej arterii łączącej Ochotę i śródmieście z Pragą Południe codziennie korzysta ponad 100 tysięcy pojazdów. Po prawie 50 latach intensywnej eksploatacji obiekty te, podobnie jak wszystkie tego typu konstrukcje Trasy Łazienkowskiej, wymagają gruntownego remontu oraz dostosowania do obecnie obowiązujących standardów.

Doraźnie wprowadzamy ograniczenie prędkości do 40 km/h na obu wiaduktach (na odcinku ok. 400 metrów). Wydłuży to czas przejazdu wiaduktem o ok. pół minuty, za to zmniejszy ryzyko dalszych uszkodzeń konstrukcji - informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Drogowcy ograniczą również dopuszczalny tonaż pojazdów, poruszających się lewymi, wewnętrznymi pasami obiektu - do pięciu ton. Te utrudnienia potrwają tylko do czasu przebudowy obiektu

Prace obejmą nie tylko wymianę podpór wiaduktu. Przy okazji zostaną one również dostosowane do obecnych standardów. Obiekty zostaną poszerzone tak, aby zmieścić również ruch pieszych i rowerów. Planowane jest wybudowanie pochylni umożliwiających łatwy dostęp do przystanków autobusowych Rozbrat.