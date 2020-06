Więcej kontroli policji podczas długiego weekendu. Funkcjonariusze wykorzystają nowe radiowozy

Wielkimi krokami nadchodzą wakacje, dlatego stołeczni policjanci już teraz rozpoczęli przygotowania do tego gorącego w ruchu drogowym okresu. ''Egzaminem'' przed sezonem letnim ma być długi weekend, podczas którego funkcjonariusze wyjadą na drogi, aby walczyć z piratami drogowymi. Ich działania rozpoczeły się już w środę, 10 czerwca.

- Nieustannie główną przyczyną wypadków drogowych jest nadmierna prędkość. Nie pomagają liczne apele. Piraci drogowi wciąż ignorują ograniczenia, a co za tym idzie liczba ofiar śmiertelnych nadal rośnie. Tylko od początku tego roku na drogach garnizonu stołecznego w 425 wypadkach drogowych zginęły 44 osoby. Jest to wprawdzie spadek o 28 osób w stosunku do tego samego okresu roku 2019, jednak nie możemy zapominać o 44 tragediach rodzinnych - poinformowała Komenda Stołeczna Policji.