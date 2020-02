Więcej pociągów z Warszawy do Legionowa. Powstanie 20 kilometrów nowych torów

Więcej torów na trasie Warszawa-Legionowo

Kolejarze wybudują dodatkowe zelektryfikowane tory na ok. 20-kilometrowym odcinku od stacji Warszawa Wschodnia do stacji Legionowo. Efektem rozbudowy ma być stworzenie układu sześciu torów na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Praga oraz czterech torów na odcinku Warszawa Praga - Legionowo. Ponadto przeanalizowana zostanie również rozbudowa linii z Legionowa do Wieliszewa o dodatkowy tor oraz rozbudowa odcinka Warszawa Gdańska - Warszawa Praga.